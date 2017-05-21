Під офісом "Конгресу Українських Націоналістів" у Києві пролунав вибух, – ФОТО, ВІДЕО Жертв і постраждалих немає

У Києві в будівлі за адресою Антоновича, 3Б, де знаходиться офіс організації "Конгрес Українських Націоналістів", стався вибух.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Про це повідомили в поліції Києва, пише "Громадське". Правоохоронці поки відмовилися повідомити деталі події, зазначивши, що вони встановлюються. Як зазначає "Київ Оперативний", невідомі кинули в будівлю бойову гранату. Наразі жертв і постраждалих немає. "На місце прибули правоохоронці і побачили сильне задимлення. Викликали бійців ДСНС і швидку допомогу. Однак, їх допомога не знадобилася", – йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ Нагадаємо, в суботу, 20 травня, близько 200 представників націоналістичних та праворадикальних організацій вирушили автоколоною до села Козин, де знаходиться маєток Президента Петра Порошенка.

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