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Під офісом "Конгресу Українських Націоналістів" у Києві пролунав вибух, – ФОТО, ВІДЕО

Жертв і постраждалих немає
У Києві в будівлі за адресою Антоновича, 3Б, де знаходиться офіс організації "Конгрес Українських Націоналістів", стався вибух.
Під офісом "Конгресу Українських Націоналістів" у Києві пролунав вибух, – ФОТО, ВІДЕО Фото: facebook.com/KyivOperativ

Про це повідомили в поліції Києва, пише "Громадське".

Правоохоронці поки відмовилися повідомити деталі події, зазначивши, що вони встановлюються.

Як зазначає "Київ Оперативний", невідомі кинули в будівлю бойову гранату.

Наразі жертв і постраждалих немає. 

"На місце прибули правоохоронці і побачили сильне задимлення. Викликали бійців ДСНС і швидку допомогу. Однак, їх допомога не знадобилася", – йдеться в повідомленні.


Фото: facebook.com/KyivOperativ


Фото: facebook.com/KyivOperativ


Фото: facebook.com/KyivOperativ


Фото: facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, в суботу, 20 травня, близько 200 представників націоналістичних та праворадикальних організацій вирушили автоколоною до села Козин, де знаходиться маєток Президента Петра Порошенка.

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21 05 2017 00:04
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