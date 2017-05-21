Під офісом "Конгресу Українських Націоналістів" у Києві пролунав вибух, – ФОТО, ВІДЕО
Про це повідомили в поліції Києва, пише "Громадське".
Правоохоронці поки відмовилися повідомити деталі події, зазначивши, що вони встановлюються.
Як зазначає "Київ Оперативний", невідомі кинули в будівлю бойову гранату.
Наразі жертв і постраждалих немає.
"На місце прибули правоохоронці і побачили сильне задимлення. Викликали бійців ДСНС і швидку допомогу. Однак, їх допомога не знадобилася", – йдеться в повідомленні.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Нагадаємо, в суботу, 20 травня, близько 200 представників націоналістичних та праворадикальних організацій вирушили автоколоною до села Козин, де знаходиться маєток Президента Петра Порошенка.
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