Під Печерським судом побилися активісти С14 і громадська організація "Майдан"

Причиною для конфлікту організацій став розгляд справ щодо запобіжних заходів працівникам поліції, яких підозрюють у злочинах проти Майдану

У день обрання запобіжного заходу чинному главі Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Ігорю Бабичу у справі щодо розстрілів на Майдані під будівлею Печерського суду побилися активісти.

Так, ГО "Майдан" прийшли підтримати працівників поліції, а С14 виступали за те, щоб їм обрали запобіжний захід, - повідомляє Громадське.

У результаті сутички постраждали двоє представників ГО "Майдан".

Будівлю суду одразу вийшли охороняти близько 40 представників поліції. На місце прибула швидка, яка надала допомогу постраждалим.

Фото: Громадське/Богдан Хворостяний

Фото: Громадське/Богдан Хворостяний

Також представники С14 прокололи покришки двом машинам з наліпками ГО "Майдан".

Фото: Громадське/Богдан Хворостяний

На попередньому засіданні 29 вересня суд відмовився розглядати обрання запобіжного заходу підозрюваним у справах Майдану.

Прокуратура клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Сергію Поготову, який у часи Майдану обіймав посаду заступника начальника департаменту громадської безпеки МВС. На даний час не працює у правоохоронних органах.

Також прокурори клопотали про такий самий запобіжний захід Ігору Бабічу, який наразі працює начальником департаменту превентивної діяльності Національної поліції, а на момент вчинення злочину був головним інспектором відділу організації служби конвойних підрозділів.

Його підозрюють у координації дій спецпідрозділів.

Третій підозрюваний - Анатолій Серединський. На час вчинення злочину обіймав посаду начальника відділу служби управління організації конвойних підрозділів департаменту громадської безпеки МВС.

Його підозрюють у координації дій спецпідрозділів та їх заохоченні. Він нібито видав премій на загальну суму у понад 30 мільйонів гривень.

Наголосимо, що до суду захищати підозрюваних прибув Олександр Фацевич, заступник глави Національної поліції.

Нагадаємо, що в Генпрокуратурі завершили розслідування кримінального провадження про напад "беркутівців" та інших працівників МВС на учасників "Автомайдану" під час Революції Гідності.