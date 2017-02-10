Під Печерським судом побилися активісти С14 і громадська організація "Майдан"
Так, ГО "Майдан" прийшли підтримати працівників поліції, а С14 виступали за те, щоб їм обрали запобіжний захід, - повідомляє Громадське.
У результаті сутички постраждали двоє представників ГО "Майдан".
Будівлю суду одразу вийшли охороняти близько 40 представників поліції. На місце прибула швидка, яка надала допомогу постраждалим.
Фото: Громадське/Богдан Хворостяний
Фото: Громадське/Богдан Хворостяний
Також представники С14 прокололи покришки двом машинам з наліпками ГО "Майдан".
Фото: Громадське/Богдан Хворостяний
На попередньому засіданні 29 вересня суд відмовився розглядати обрання запобіжного заходу підозрюваним у справах Майдану.
Прокуратура клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Сергію Поготову, який у часи Майдану обіймав посаду заступника начальника департаменту громадської безпеки МВС. На даний час не працює у правоохоронних органах.
Також прокурори клопотали про такий самий запобіжний захід Ігору Бабічу, який наразі працює начальником департаменту превентивної діяльності Національної поліції, а на момент вчинення злочину був головним інспектором відділу організації служби конвойних підрозділів.
Його підозрюють у координації дій спецпідрозділів.
Третій підозрюваний - Анатолій Серединський. На час вчинення злочину обіймав посаду начальника відділу служби управління організації конвойних підрозділів департаменту громадської безпеки МВС.
Його підозрюють у координації дій спецпідрозділів та їх заохоченні. Він нібито видав премій на загальну суму у понад 30 мільйонів гривень.
Наголосимо, що до суду захищати підозрюваних прибув Олександр Фацевич, заступник глави Національної поліції.
Нагадаємо, що в Генпрокуратурі завершили розслідування кримінального провадження про напад "беркутівців" та інших працівників МВС на учасників "Автомайдану" під час Революції Гідності.
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