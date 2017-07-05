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Під Петербургом обвалилася будівля нової школи, яку мали здати в експлуатацію 1 червня, – ВІДЕО

Загинула одна людина
В Ленінградській області обвалилася будівля школи, яку готувалися здати в експлуатацію 1 червня 2017 року.
Під Петербургом обвалилася будівля нової школи, яку мали здати в експлуатацію 1 червня, – ВІДЕО Фото: pikabu.ru

Як повідомляє видання 47news, в результаті обвалу загинула одна людина, яку витягли з-під уламків.

За даними Слідчого комітету РФ, загиблий чоловік під час обвалення перебував в своєму автомобілі, припаркованому поряд з будівлею школи.

Нагадаємо, через обвал житлового будинку в польському місті Свебодзіце загинули п'ятеро людей, серед них двоє дівчат шкільного віку.

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07 05 2017 19:10
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