Під Петербургом обвалилася будівля нової школи, яку мали здати в експлуатацію 1 червня, – ВІДЕО Загинула одна людина

В Ленінградській області обвалилася будівля школи, яку готувалися здати в експлуатацію 1 червня 2017 року.

Фото: pikabu.ru

Як повідомляє видання 47news, в результаті обвалу загинула одна людина, яку витягли з-під уламків. За даними Слідчого комітету РФ, загиблий чоловік під час обвалення перебував в своєму автомобілі, припаркованому поряд з будівлею школи. Нагадаємо, через обвал житлового будинку в польському місті Свебодзіце загинули п'ятеро людей, серед них двоє дівчат шкільного віку.

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