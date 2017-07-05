CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Ленінградській області обвалилася будівля школи, яку готувалися здати в експлуатацію 1 червня 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Петербургом обвалилася будівля нової школи, яку мали здати в експлуатацію 1 червня, – ВІДЕО
Загинула одна людина
Фото: pikabu.ru
Як повідомляє видання 47news, в результаті обвалу загинула одна людина, яку витягли з-під уламків.
За даними Слідчого комітету РФ, загиблий чоловік під час обвалення перебував в своєму автомобілі, припаркованому поряд з будівлею школи.
Нагадаємо, через обвал житлового будинку в польському місті Свебодзіце загинули п'ятеро людей, серед них двоє дівчат шкільного віку.
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