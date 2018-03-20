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Під Пісками український військовий дістав поранення

Від початку доби бойовики один раз обстріляли опорні пункти військовослужбовців, один захисник поранений
Український військовий 20 березня дістав поранення внаслідок обстрілу бойовиків під Пісками Донецької області.
Під Пісками український військовий дістав поранення Фото: Андрій Попіль

"На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Піски. Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення",повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що пораненого доставили до лікарні.

Нагадаємо, 19 березня під час обстрілу в зоні бойових дій на Донбасі поранений один військовий.

 

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20 03 2018 20:30
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