CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнський військовий 20 березня дістав поранення внаслідок обстрілу бойовиків під Пісками Донецької області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Пісками український військовий дістав поранення
Від початку доби бойовики один раз обстріляли опорні пункти військовослужбовців, один захисник поранений
Фото: Андрій Попіль
"На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Піски. Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення", - повідомляє прес-центр штабу АТО.
Зазначається, що пораненого доставили до лікарні.
Нагадаємо, 19 березня під час обстрілу в зоні бойових дій на Донбасі поранений один військовий.
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20 03 2018 20:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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