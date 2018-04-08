Під поїздом у Сумах загинула телеведуча

Під потягом у Сумах загинула телеведуча місцевої телекомпанії "Академ TV" Юлія Тютченко.

Про це повідомив співробітник відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Володимир Крупецьких, пише УНІАН.

За його словами, подія сталася 3 серпня близько 18:30 на ділянці залізничної колії "Суми – Суми-Товарна" в районі Блакитних озер та вулиці Героїв Крут.

"Компанія, в якій були сумчанка 1987 року народження та її чоловік, відпочивала на природі. Потім жінка вирішила піти додому, а її чоловік залишився відпочивати далі. В результаті сумчанка потрапила під пасажирський потяг, який завдав їй травми, несумісні з життям", – зазначив Крупецьких.

Тютченко багато років була ведучою телекомпанії "Академ TV".