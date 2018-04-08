CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід потягом у Сумах загинула телеведуча місцевої телекомпанії "Академ TV" Юлія Тютченко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під поїздом у Сумах загинула телеведуча
Сумчанка потрапила під пасажирський потяг
Фото: bbc.co.uk
Про це повідомив співробітник відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Володимир Крупецьких, пише УНІАН.
За його словами, подія сталася 3 серпня близько 18:30 на ділянці залізничної колії "Суми – Суми-Товарна" в районі Блакитних озер та вулиці Героїв Крут.
"Компанія, в якій були сумчанка 1987 року народження та її чоловік, відпочивала на природі. Потім жінка вирішила піти додому, а її чоловік залишився відпочивати далі. В результаті сумчанка потрапила під пасажирський потяг, який завдав їй травми, несумісні з життям", – зазначив Крупецьких.
Тютченко багато років була ведучою телекомпанії "Академ TV".
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