Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Під поїздом у Сумах загинула телеведуча

Сумчанка потрапила під пасажирський потяг
Під потягом у Сумах загинула телеведуча місцевої телекомпанії "Академ TV" Юлія Тютченко.
Під поїздом у Сумах загинула телеведуча Фото: bbc.co.uk

Про це повідомив співробітник відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Володимир Крупецьких, пише УНІАН.

За його словами, подія сталася 3 серпня близько 18:30 на ділянці залізничної колії "Суми – Суми-Товарна" в районі Блакитних озер та вулиці Героїв Крут.

"Компанія, в якій були сумчанка 1987 року народження та її чоловік, відпочивала на природі. Потім жінка вирішила піти додому, а її чоловік залишився відпочивати далі. В результаті сумчанка потрапила під пасажирський потяг, який завдав їй травми, несумісні з життям", – зазначив Крупецьких.

Тютченко багато років була ведучою телекомпанії "Академ TV".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2018 21:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.