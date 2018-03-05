Під Полтавою другий день горить міське сміттєзвалище
"2 травня о 18:33 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на території Полтавського міського звалища твердих побутових відходів, в с. Макухівка Полтавського району. Вогнеборці встановили, що горить сміття на площі 50 кв. м. Пожежу було локалізовано о 19:20. Наразі ліквідація пожежі триває", – йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники зазначають, що загиблих та травмованих на пожежі немає.
Наголошується, що для ліквідації пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що біля сміттєзвалища у Грибовичах на Львівщині місцеві мешканці виявили невідомих осіб, які викачували з озер кислі гудрони.
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