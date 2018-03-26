Під посольство Росії у Києві приносять квіти та іграшки у зв’язку з пожежею у Кемерово

Ситуація під посольством спокійна, незважаючи на те, що Україна видворяє 13 російських дипломатів

Під посольство Росії у Києві люди приносять квіти та іграшки у зв’язку з масштабною пожежею у Кемерово під час якої загинуло 64 людини.

"До паркану дипломатичного відомства кияни та гості міста зносять квіти у зв’язку з масштабною пожежею у Кемерово", - зазначив журналіст в ефірі "112 Україна".

Також він додав, що наразі ситуація під посольством Росії у Києві спокійна, незважаючи на те, що сьогодні Україна видворяє 13 російських дипломатів через "справу Скрипаля".

Нагадаємо, 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 200 евакуйовані. Кількість загиблих внаслідок пожежі досягла 64 людей.