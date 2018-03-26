Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Під посольство Росії у Києві приносять квіти та іграшки у зв’язку з пожежею у Кемерово

Ситуація під посольством спокійна, незважаючи на те, що Україна видворяє 13 російських дипломатів
Під посольство Росії у Києві люди приносять квіти та іграшки у зв’язку з масштабною пожежею у Кемерово під час якої загинуло 64 людини.
Під посольство Росії у Києві приносять квіти та іграшки у зв’язку з пожежею у Кемерово Фото: hromadskeradio.org

"До паркану дипломатичного відомства кияни та гості міста зносять квіти у зв’язку з масштабною пожежею у Кемерово", - зазначив журналіст в ефірі "112 Україна".

Також він додав, що наразі ситуація під посольством Росії у Києві спокійна, незважаючи на те, що сьогодні Україна видворяє 13 російських дипломатів через "справу Скрипаля".

Нагадаємо, 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 200 евакуйовані. Кількість загиблих внаслідок пожежі досягла 64 людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2018 20:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.