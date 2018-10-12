Під посольством Росії у Ризі пройшла акція проти порушення прав українців

"Мета нашої акції - привернути увагу громадськості до масових порушень міжнародного права, до в'язнів совісті в російських в'язницях і таборах, до розтоптаних національних сподівань кримськотатарського народу. Ми також хочемо показово засудити новий акт агресії з боку РФ: захоплення в полон українських кораблів з членами команди, порушень прав людини в окупованому Росією українському Криму, створених на російських багнетах терористичних анклавів на Донбасі", - сказала активістка Тетяна Лазда, повідомляє "УкрІнформ".

Акція проходила з 16:00 до 17:00 навпроти посольства Російської Федерації в Ризі – під українським, кримськотатарським, латвійським та білоруським прапорами. У ній взяли участь близько 50 учасників різних національностей та сталих демократичних переконань. Учасники тримали плакати українською, латиською, англійською мовами, що засуджували систематичне порушення прав людини Росією. Кожен міг стати спікером та висловити в мегафон свої думки з цього приводу. На акції були присутні латвійські політики, в тому числі новообраний депутат парламенту від Нової консервативної партії Латвії Юта Стріке.

Організатори акції – "Товариство підтримки України / Ukrainas atbalsta biedriba" та латиській активіст Ерік Еріксонс. Акція проходила під хештегами: #StopRussianAgression #FreePoliticalPrisoners #LiberateCrimea #SaveUkrainianSeamen.

Додамо, що в Європейському Союзі вивчають додаткові конкретні заходи для підтримки регіонів України, які найбільше постраждали через російські обмеження транспортних перевезень в Азовському морі.