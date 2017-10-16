Під посольством США в Києві протестують переселенці

Біля посольства СЩА в Києві переселенці розпочали акцію протесту. Люди вимагають, щоб посольство перевірило, куди були витрачені кошти, які надійшли із США до України для допомоги переселенцям та постраждалим в результаті збройного конфлікту на Сході України.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

Місце для акції, говорять протестувальники, вони обрали символічне. Йдеться, зокрема, не лише про гроші, надані Держдепартаментом, а й взагалі про гроші, надані в межах міжнародної підтримки (ЄС, Японія).

Також учасники протесту хочуть привернути увагу до порушення законодавства, яке забезпечує права переселенців. Зокрема, серед присутніх були жителі гуртожитку на вулиці Кустанайській в Києві.

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"Є закон про захист прав переселенців, в який внесли пункт 9.1. В цьому пункті написано, що адміністрація гуртожитку (будь-якого – в Києві, в Луцьку) має встановити лічильники на світло, на воду, на газ – на всі комунальні послуги, які вони постачають, і відповідно до показників лічильників ми маємо платити не як підприємства, а як жителі міста", – пояснив представник Луганської правозахисної групи Сергій Стулов.

Він зазначив, що зараз жителі гуртожитку на Кустанайській сплачують за комунальні послуги за тарифом для підприємств. Крім того, вони сплачують туристичний збір.

"Я плачу туристичний збір. Який я турист? Я три роки живу в цьому гуртожитку і з мене буреть туристичний збір", – розповів Стулов.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає компенсацію половини вартості житла учасникам бойових дій на Донбасі та внутрішнім переселенцям.