Під посольством України в Угорщині відбувся мітинг за відокремлення Закарпаття

У Будапешті під посольством України організували акцію "Самовизначення для Закарпаття", протест проти якої висловило МЗС України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.

"Акція під Посольством України в Будапешті, протест проти якої висловило МЗС України, адже організатори з самого початку заявили, що вони виступають за: "самовизначення Закарпаття і свободу русинським, польським, болгарським, румунським, вірменським національним громадам, які проживають на території нинішньої України", виражають протест проти "варварства путчистів, які захопили в полон Україну і разом з нею угорських національних братів", - написала посол.

За її словами, у відповідь на протест України угорська сторона повідомила про право на мирне зібрання та здійснення протестів, під час яких учасники вільно висловлюють свої думки, та про право на донесення спільно сформульованої позиції.

"Переконана, що використання цих прав не виправдовує напису на спині учасника акції: "Закарпаття по закону належить Угорщині. Самовизначення для всіх пригнічених націй, примушених жити в Україні"…. І для повноти картинки – офіційний прапор каталонської автономії", - повідомила Непоп.

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Нагадаємо, що МЗС Угорщини хоче перегляду Угоди про асоціацію Україна-ЄС через освітній закон.

Окрім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним повторив раніше озвучену позицію Будапешта про блокування подальшого зближення України з Євросоюзом на знак протесту проти української реформи освіти.