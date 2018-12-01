Під поверхнею Марса виявили чисту замерзлу воду
Висновки дослідників опубліковані в журналі Science.
У ході дослідження вчені вивчили знімки, які були отримані за допомогою апарату Mars Reconnaissance Orbiter, який зробив знімки підданих ерозії скелястих уступів. Дослідники встановили, що лід утворює товстий шар, а не тонку кірку.
На думку вчених, їм вдалося виявити чисту замерзлу воду, яка може бути використана астронавтами під час будівництва колонії на Червоній планеті. Крім того, вчені вважають, що вивчення цих покладів може розповісти про клімат Марса в минулому.
Дослідники припускають, що поклади льоду утворилися в результаті сильних снігопадів в далекому минулому Червоної планети. Вони також відзначили активну ерозію уступів, викликану таненням крижаного шару.
Зазначимо, у вересні 2016 року дослідники NASA знайшли "переконливі докази" наявності солоної рідкої води, яка тече на сучасному Марсі.
Нагадаємо, у грудні космічне агентство оприлюднило фото, на яких видно як поверхня Червоної планети вкривається снігом з вуглекислого газу.
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