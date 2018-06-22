Під Радою близько 300 людей протестували проти маршів ЛГБТ-спільноти

Під будівлею Верховної Ради близько 300 людей вийшли на протест проти проведення Маршів рівності.

Учасники мітингу прийшли під парламент з плакатами "Українська родина - мати, батько і дитина", "Захисти родину - збережи Україну", "Школа - не місце для сексуальних експериментів".



Фото: hromadske.ua

До протестувальників вийшов народний депутат з "Народного фронту" Юрій Тимошенко, який підтримав гасла учасників мітингу. Останні також роздавали перехожим листівки, в яких висували до влади вимоги не сприяти організації Маршів рівності в Україні, метою яких є привернення уваги до проблем ЛГБТ-спільноти.