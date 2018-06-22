CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід будівлею Верховної Ради близько 300 людей вийшли на протест проти проведення Маршів рівності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Радою близько 300 людей протестували проти маршів ЛГБТ-спільноти
Противники ЛГБТ-спільноти виступили за "традиційні сімейні цінності"
Фото: hromadske.ua
Учасники мітингу прийшли під парламент з плакатами "Українська родина - мати, батько і дитина", "Захисти родину - збережи Україну", "Школа - не місце для сексуальних експериментів".
Фото: hromadske.ua
До протестувальників вийшов народний депутат з "Народного фронту" Юрій Тимошенко, який підтримав гасла учасників мітингу. Останні також роздавали перехожим листівки, в яких висували до влади вимоги не сприяти організації Маршів рівності в Україні, метою яких є привернення уваги до проблем ЛГБТ-спільноти.
Нагадаємо, поліція нарахувала 3,5 тис. учасників "Маршу рівності", який відбувався 17 червня Києві.
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22 06 2018 14:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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