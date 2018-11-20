Під Радою мітингують власники автівок на єврономерах
На акції присутні близько 300 людей. Автомобілі мітингувальників перекрили проїзд по вулиці Грушевського, інформує "Громадське".
Учасники акції вимагають від народних депутатів скасувати норму щодо "віку" автомобілю, який завозять з Європейського союзу. Адже згідно з ухваленими законами - що "старіший" автомобіль, то більша митна ставка.
Також на акції є евакуатор, на якому розміщений спалений автомобіль лідера руху "АвтоЄвроСила" Олега Ярошевича.
Нагадаємо, що він спалив свій автомобіль на знак протесту проти ухвалених народними депутатами законів щодо ставок розмитнення автомобілів з Європи.
Уночі з 19 на 20 листопада власники автівок на литовських номерах вночі заблокували перехід "Нова Гута - Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю.
Зазначимо, на 20 листопада власники автівок на єврономерах анонсували початок безстрокової "акції громадської непокори" у 46 містах України.
8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення "євроблях", який розраховуватиметься як множення базової ставки на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).
Базова ставка становитиме 50 євро для машин з бензиновим двигуном і 75 євро для дизельних. Для великолітражних автомобілів - 100 євро і 150 євро відповідно.
Окрім того, Рада підвищила штрафи за порушення строків ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. Штрафи за статтею 470 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "транзит", які зараз щонайбільше становлять 8500 гривень (понад 10 днів), підвищаться за такою шкалою: прострочення 10-20 днів - 8500 гривень, 20-30 днів - 85 тисяч гривень, понад 30 днів - 170 тисяч гривень.
Те саме планується зробити зі штрафами за статтею 481 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "тимчасового ввезення". Зараз вони максимально становлять 17 тисяч гривень, а будуть 17 тисяч (10-20 днів), 85 тисяч (20-30 днів) і 170 тисяч (понад 30 днів).
У статті 469 Митного кодексу депутати прописали, що передання особистого автомобіля на бляхах людині, яка його не ввозила, карається штрафом у розмірі 34 тисячі гривень.
У статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення також запроваджується відповідальність для водіїв "євроблях". За їзду на "простроченій" машині каратимуть штрафом у розмірі 8500 гривень, за повторне порушення можуть забрати водійське посвідчення і оштрафувати на 17 тисяч гривень.
Національній поліції дозволяється зупиняти водіїв з метою виявлення "прострочених" автомобілів і встановлення факту неправомірного управління такими автомобілями. Після цього інформація надходитиме до органів доходів і зборів. Митники також отримуватимуть інформацію про в'їзд "євроблях" від Державної прикордонної служби.
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