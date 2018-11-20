Під Радою мітингують власники автівок на єврономерах

На акції є евакуатор, на якому розміщений спалений автомобіль лідера руху "АвтоЄвроСила" Олега Ярошевича

У Києві під Верховною Радою України влаштували мітинг власників автомобілів з європейською реєстрацією.

На акції присутні близько 300 людей. Автомобілі мітингувальників перекрили проїзд по вулиці Грушевського, інформує "Громадське".

Учасники акції вимагають від народних депутатів скасувати норму щодо "віку" автомобілю, який завозять з Європейського союзу. Адже згідно з ухваленими законами - що "старіший" автомобіль, то більша митна ставка.

Також на акції є евакуатор, на якому розміщений спалений автомобіль лідера руху "АвтоЄвроСила" Олега Ярошевича.

Нагадаємо, що він спалив свій автомобіль на знак протесту проти ухвалених народними депутатами законів щодо ставок розмитнення автомобілів з Європи.

Уночі з 19 на 20 листопада власники автівок на литовських номерах вночі заблокували перехід "Нова Гута - Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю.

Зазначимо, на 20 листопада власники автівок на єврономерах анонсували початок безстрокової "акції громадської непокори" у 46 містах України.

8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення "євроблях", який розраховуватиметься як множення базової ставки на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).

Базова ставка становитиме 50 євро для машин з бензиновим двигуном і 75 євро для дизельних. Для великолітражних автомобілів - 100 євро і 150 євро відповідно.

Окрім того, Рада підвищила штрафи за порушення строків ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. Штрафи за статтею 470 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "транзит", які зараз щонайбільше становлять 8500 гривень (понад 10 днів), підвищаться за такою шкалою: прострочення 10-20 днів - 8500 гривень, 20-30 днів - 85 тисяч гривень, понад 30 днів - 170 тисяч гривень.

Те саме планується зробити зі штрафами за статтею 481 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "тимчасового ввезення". Зараз вони максимально становлять 17 тисяч гривень, а будуть 17 тисяч (10-20 днів), 85 тисяч (20-30 днів) і 170 тисяч (понад 30 днів).

У статті 469 Митного кодексу депутати прописали, що передання особистого автомобіля на бляхах людині, яка його не ввозила, карається штрафом у розмірі 34 тисячі гривень.

У статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення також запроваджується відповідальність для водіїв "євроблях". За їзду на "простроченій" машині каратимуть штрафом у розмірі 8500 гривень, за повторне порушення можуть забрати водійське посвідчення і оштрафувати на 17 тисяч гривень.

Національній поліції дозволяється зупиняти водіїв з метою виявлення "прострочених" автомобілів і встановлення факту неправомірного управління такими автомобілями. Після цього інформація надходитиме до органів доходів і зборів. Митники також отримуватимуть інформацію про в'їзд "євроблях" від Державної прикордонної служби.