Під Радою сталася бійка за участю депутата Єгора Соболєва, - ВІДЕО

Повідомляється, що депутат накинувся з кулаками на мітингувальника

Під стінами парламенту відбулася бійка між нардепом від "Самопомочі" Єгором Соболєвим та одним з мітингувальників.

"Єгор Соболєв побив людину, яка так само мітингувала під Верховною Радою. Бити почав на словах, коли чоловік сказав: "Я провокатор?! Я в аеропорту воював!" - повідомив волонтер "Миротворця" Мирослав Олешко на сторінці в Facebook.

Він додав, що інформація про те, чи насправді учасник мітингу воював в аеропорту, уточнюється.

Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

Відзначимо, що наступний пленарний тиждень парламенту відбудеться 7-10 листопада.

Раніше представник "Самопомочі" Єгор Соболєв "поштовхалися" біля трибуни Ради із голової фракції Радикальної партії Олег Ляшко.