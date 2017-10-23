Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Під Радою сталася бійка за участю депутата Єгора Соболєва, - ВІДЕО

Повідомляється, що депутат накинувся з кулаками на мітингувальника
Під стінами парламенту відбулася бійка між нардепом від "Самопомочі" Єгором Соболєвим та одним з мітингувальників.
Під Радою сталася бійка за участю депутата Єгора Соболєва, - ВІДЕО Фото: unian.ua

"Єгор Соболєв побив людину, яка так само мітингувала під Верховною Радою. Бити почав на словах, коли чоловік сказав: "Я провокатор?! Я в аеропорту воював!" - повідомив волонтер "Миротворця" Мирослав Олешко на сторінці в Facebook.

Він додав, що інформація про те, чи насправді учасник мітингу воював в аеропорту, уточнюється.

Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

Відзначимо, що наступний пленарний тиждень парламенту відбудеться 7-10 листопада.

Раніше представник "Самопомочі" Єгор Соболєв "поштовхалися" біля трибуни Ради із голової фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 10 2017 11:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.