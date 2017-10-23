Під Радою сталася бійка за участю депутата Єгора Соболєва, - ВІДЕО
"Єгор Соболєв побив людину, яка так само мітингувала під Верховною Радою. Бити почав на словах, коли чоловік сказав: "Я провокатор?! Я в аеропорту воював!" - повідомив волонтер "Миротворця" Мирослав Олешко на сторінці в Facebook.
Він додав, що інформація про те, чи насправді учасник мітингу воював в аеропорту, уточнюється.
Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.
Відзначимо, що наступний пленарний тиждень парламенту відбудеться 7-10 листопада.
Раніше представник "Самопомочі" Єгор Соболєв "поштовхалися" біля трибуни Ради із голової фракції Радикальної партії Олег Ляшко.
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