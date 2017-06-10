CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція затримала кількох представників "Національного корпусу". Серед затриманих - один з керівників партії Сергій Філімоненко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Радою сутички: Нацгвадія оточила парламент, - ФОТО
Верховну Раду оточили правоохоронці в один ряд - по бійцю через кожні 5-10 метрів
Фото: Громадське
Сутички тривали кілька хвилин, учасників бійки правоохоронці поклали на землю і вивели в оточенні поліції.
Політична партія "Національний корпус" була створена 14 жовтня 2016 року на базі громадської організації "Громадянський корпус "Азов"".
Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала за основу так званий законопроект про реінтеграцію Донбасу - офіційно № 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", виключивши з нього згадку про Мінські домовленості.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 10 2017 10:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа