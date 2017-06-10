Під Радою сутички: Нацгвадія оточила парламент, - ФОТО

Верховну Раду оточили правоохоронці в один ряд - по бійцю через кожні 5-10 метрів

Поліція затримала кількох представників "Національного корпусу". Серед затриманих - один з керівників партії Сергій Філімоненко.

Сутички тривали кілька хвилин, учасників бійки правоохоронці поклали на землю і вивели в оточенні поліції.

Політична партія "Національний корпус" була створена 14 жовтня 2016 року на базі громадської організації "Громадянський корпус "Азов"".

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала за основу так званий законопроект про реінтеграцію Донбасу - офіційно № 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", виключивши з нього згадку про Мінські домовленості.