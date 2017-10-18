Під Радою зібралося близько 200 учасників акції за політичні реформи

Під будівлею Верховної Ради перебувають близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи".

Біля наметів, розміщених на проїжджій частині вулиці Грушевського, розгорнули польову кухню, де готують сніданок. Частина мітингувальників групами по кілька осіб гріється біля установлених також на проїжджій частині невеликих переносних грубок.

Учасники акції спілкуються між собою. Політиків серед мітингувальників наразі немає, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На площі Конституції, яка прилягає до вул. Грушевського, біля сцени, де у вівторок відбувався мітинг, майже немає людей. Водночас біля стін парламенту значно менше правоохоронців, ніж було у вівторок ввечері.

Станом на ранок середи правоохоронців приблизно стільки ж, скільки і мітингувальників.

Рух транспорту по вул. Грушевського частково обмежено. На розі цієї вулиці і Кріпосного провулку стоїть кордон правоохоронців та встановлено огорожу з металевої сітки. Однак пройти до місця проведення акції через кордон можна безперешкодно.

Як повідомляє кореспондент телеканалу "112 Україна", ситуація на площі Конституції спокійна і стабільна. За словами мітингувальників і правоохоронців, ніч минула спокійно без будь-яких серйозних інцидентів.

З учорашнього дня вул. Грушевського залишається перекритою для руху транспорту. Залізним парканом огородили вул. Грушевського біля готелю "Київ". Вчора там стояли металошукачі, сьогодні там перебувають тільки правоохоронці, кілька кордонів, бійці Нацполіціі.

Нагадаємо, що 17 жовтня, велика кількість партій і політичних сил зібрали в Києві акцію. Біля Ради відбулося кілька сутичок.

Під час мітингу нардеп Володимир Парасюк двічі вдарив ногою начальника Управління державної охорони Валерія Гелетея у будівлі Верховної Ради. Пізніше біля будівлі Кабінету міністрів відбулася бійка між мітингувальниками і правоохоронцями.

Увечері під Радою побили народного депутата Олега Барну.