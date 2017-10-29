Під Радою близько 400 мітингувальників, за порядком слідкують 700 правоохоронців
"За порядком стежить близько 700 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України. Сьогодні біля будівлі парламенту зібралося найбільше за останній тиждень людей: нині там перебуває близько 400 осіб. Аби забезпечити безпеку учасників акції та на належному рівні підтримувати правопорядок поліцейські та гвардійці підсилили патрулювання до завершення заходу", - повідомляє прес-служба столичної Нацполіції.
Учасників і організатори акції закликали дотримуватимуться загальноприйнятих правил поведінки та не порушуватимуть закон. Зазначається, що поліцейські зі свого боку будуть робити все для попередження можливих провокацій.
Зазначимо, колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив, що після 7 листопада наметове містечко після Верховної Ради може розійтися.
Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.
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