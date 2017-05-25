Під російським Новгородом у ДТП загинули українці

У результаті ДТП в Новгородськой області загинули шість українців.

В 42 км від міста зіткнулися вантажівка і мінівен. За попередніми даними загинуло є громадян України.

Обставини і причини ДТП з'ясовуються, - повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах регіону.

Пізніше консульство України повідомило, що в ДТП у Новгородській області постраждали громадяни України. Інші подробиці не наводяться.

Нагадаємо, щонайменше 18 людей постраждали в результаті ДТП за участю мікроавтобуса з туристами з України на південному заході Туреччини.