НОВИНИПоблизу виїзду з міста Сєверодонецьк Луганської області горить близько 5 гектарів лісу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Сєвєродонецьком зайнялося близько 5 гектарів лісу
У разі сильного вітру пожежа може поширитися на велику територію
Фото: hromadskeradio.org
Зафіксовано низову пожежу лісу і "молодняка" на площі близько 5 гектарів. Більш точні дані пожежники з'ясовують.
"Наразі залучено 10 одиниць техніки та 29 працівників лісництва, 5 автоцистерн, 5 оперативних автомобілів та 21 людину особового складу ДержНС у Луганській області", - розповів оперативний черговий ДержНС у Луганській області Юрій Гегоженко, повідомляє "Громадське радіо".
Зараз пожежу не локалізовано. За словами чергового ДержНС, рятувальники побоюються, що в разі сильного вітру пожежа може поширитися на велику територію.
Нагадаємо, в м. Біла Церква (Київська обл.) сталася пожежа на складах з виробами з гуми (ймовірно, автомобільними шинами), постраждали дві людини.
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