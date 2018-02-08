Під Слов’янськом знищили 221 боєприпас часів Другої світової війни
Піротехніки вилучили та знищили 58 мінометних мін калібром 58 мм, 11 мінометних мін калібром 82 мм, 1 мінометну міну калібром 120 мм, 59 артилерійських снарядів калібром 45 мм, 1 артилерійський снаряд калібром 105 мм, 4 артилерійських снаряди калібром 76 мм, 3 артилерійських снаряди калібром 37 мм, повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.
Також було знищено 4 гранати М 39, 19 гранат Ф-1, 9 гранат РГ-42, 11 гранат РГД-33, 26 гранат РПГ-42, 2 ружейні гранати, 2 протитанкові міни ЯМ-5 та 11 інших вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, увечері 27 червня у селі Березівці Житомирського у дворі приватного будинку стався вибух: вибухнув боєприпас часів Другої світової війни калібру 120 мм.
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