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Під Слов’янськом знищили 221 боєприпас часів Другої світової війни

Боєприпаси були знайдені у селі Богородичне Слов'янського району
Піротехніки Головного управління ДСНС України в Донецькій області вилучили та знищили 221 вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.
Під Слов’янськом знищили 221 боєприпас часів Другої світової війни Фото: donetsk.dsns.gov.ua

Піротехніки вилучили та знищили 58 мінометних мін калібром 58 мм, 11 мінометних мін калібром 82 мм, 1 мінометну міну калібром 120 мм, 59 артилерійських снарядів калібром 45 мм, 1 артилерійський снаряд калібром 105 мм, 4 артилерійських снаряди калібром 76 мм, 3 артилерійських снаряди калібром 37 мм, повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

Також було знищено 4 гранати М 39, 19 гранат Ф-1, 9 гранат РГ-42, 11 гранат  РГД-33, 26 гранат РПГ-42, 2 ружейні гранати, 2 протитанкові міни ЯМ-5 та 11 інших вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, увечері 27 червня у селі Березівці Житомирського у дворі приватного будинку стався вибух: вибухнув боєприпас часів Другої світової війни калібру 120 мм.

 
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02 08 2018 10:58
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