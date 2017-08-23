Під судом у Києві палять шини з вимогою не відпускати ймовірного вбивцю Вербицького

На акції були присутні Ігор Луценко, якого викрадали разом з Вербицьким, нардеп Борислав Береза, активісти "Автомайдану" та "Правого сектору"

В Апеляційному суді Києва у середу, 23 серпня, розпочався розгляд скарги Олександра Волкова, підозрюваного у викраденні та вбивстві Юрія Вербицького у 2014 році, який просить відпустити його з-під арешту.

Біля будівлі суду близько 30 активістів провели мітинг, вимагаючи залишити в силі запобіжний захід Волкову. Присутні також запалили "символічну автомобільну шину". Вони скандували "Слава Україні!" та співали гімн України, повідомляє "Тиждень".

На акції були присутні Ігор Луценко, якого викрадали разом з Вербицьким, нардеп Борислав Береза, активісти "Автомайдану" та "Правого сектору".

Коли засідання розпочалося, Луценко зайшов до зали суду з автомобільною шиною в руках.

Вимоги активістів, які виступають проти скасування арешту підозрюваного, чітко сформулював на своїй сторінці у Facebook один з них, народний депутат Мустафа Найем:

"Чим ми незадоволені:

- Критично повільними темпами розслідування;

- Дивними судовими рішеннями, які дозволяють підозрюваним масово тікати з-під домашнього арешту до Росії;

- Покриванням з боку вищих посадових осіб, які виводять з-під удару винуватців, зокрема, екс-співробітників МВС часів Майдану.

Що ми хочемо:

- Швидких, обґрунтованих і законних рішень від українських судів у справах Майдану;

- Належної управлінської уваги від перших осіб держави до розслідування злочинів проти Майдану, відповідальності президента, генерального прокурора, керівників Нацполіції та СБУ за результативність слідства".

Як повідомляв iPress.ua, у січні 2014-го Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер. Ігор Луценко був знайдений живим.

Згодом Олександра Волкова, підозрюваного в організації викрадення Ігоря Луценка та вбивства Юрія Вербицького у 2014-му році, було взято під варту терміном на 60 діб.