Під судом у Києві палять шини з вимогою не відпускати ймовірного вбивцю Вербицького
Біля будівлі суду близько 30 активістів провели мітинг, вимагаючи залишити в силі запобіжний захід Волкову. Присутні також запалили "символічну автомобільну шину". Вони скандували "Слава Україні!" та співали гімн України, повідомляє "Тиждень".
На акції були присутні Ігор Луценко, якого викрадали разом з Вербицьким, нардеп Борислав Береза, активісти "Автомайдану" та "Правого сектору".
Коли засідання розпочалося, Луценко зайшов до зали суду з автомобільною шиною в руках.
Вимоги активістів, які виступають проти скасування арешту підозрюваного, чітко сформулював на своїй сторінці у Facebook один з них, народний депутат Мустафа Найем:
"Чим ми незадоволені:
- Критично повільними темпами розслідування;
- Дивними судовими рішеннями, які дозволяють підозрюваним масово тікати з-під домашнього арешту до Росії;
- Покриванням з боку вищих посадових осіб, які виводять з-під удару винуватців, зокрема, екс-співробітників МВС часів Майдану.
Що ми хочемо:
- Швидких, обґрунтованих і законних рішень від українських судів у справах Майдану;
- Належної управлінської уваги від перших осіб держави до розслідування злочинів проти Майдану, відповідальності президента, генерального прокурора, керівників Нацполіції та СБУ за результативність слідства".
Як повідомляв iPress.ua, у січні 2014-го Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер. Ігор Луценко був знайдений живим.
Згодом Олександра Волкова, підозрюваного в організації викрадення Ігоря Луценка та вбивства Юрія Вербицького у 2014-му році, було взято під варту терміном на 60 діб.
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