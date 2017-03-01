Український військовий вчинив самогубство під Світлодарською дугою

Під Світлодарською дугою в зоні АТО 21-річний військовик з Кіровоградської області Олег Стасій покінчив життя самогубством.

Військовослужбовець покінчив життя самогубством 29 грудня, повідомляє місцеве видання "Перша електронна газета".

Заступник обласного військового комісара повідомив, що у Добровеличківському військоматі є офіційний документ, де зазначено, що Олег Стасій покінчив життя самогубством. Це сталося у Донецькій області в районі Світлодарської дуги.

Можливі причини вчинення самогубства невідомі.

“Про це можуть розповісти тільки товариші, які з ним служили, але вони не залишися на похорон. Вони приїхали, привезли тіло і поїхали”, – зазначив Олег Молчанов.

Олег Стасій проходив строкову службу в “Десні”, згодом підписав контракт і був направлений до зони АТО, де провів близько року. У померлого не було жінки чи дітей, залишилися батьки.

Поховали Олега Стасія 1 січня на міському цвинтарі у Помічній, звідки військовик родом.

Нагадаємо, що боєць АТО, якого було доставлено до харківського військового шпиталю, скоїв самогубство.