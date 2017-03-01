Український військовий вчинив самогубство під Світлодарською дугою
Військовослужбовець покінчив життя самогубством 29 грудня, повідомляє місцеве видання "Перша електронна газета".
Заступник обласного військового комісара повідомив, що у Добровеличківському військоматі є офіційний документ, де зазначено, що Олег Стасій покінчив життя самогубством. Це сталося у Донецькій області в районі Світлодарської дуги.
Можливі причини вчинення самогубства невідомі.
“Про це можуть розповісти тільки товариші, які з ним служили, але вони не залишися на похорон. Вони приїхали, привезли тіло і поїхали”, – зазначив Олег Молчанов.
Олег Стасій проходив строкову службу в “Десні”, згодом підписав контракт і був направлений до зони АТО, де провів близько року. У померлого не було жінки чи дітей, залишилися батьки.
Поховали Олега Стасія 1 січня на міському цвинтарі у Помічній, звідки військовик родом.
Нагадаємо, що боєць АТО, якого було доставлено до харківського військового шпиталю, скоїв самогубство.
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