Під Торецьком від уламку снаряду загинула 15-річна дівчинка

Дитина в цей час перебувала на подвір'ї своєї бабусі

Сьогодні, 28 травня, в ході обстрілів бойовиками мирного селища Залізне загинула 15-річна дівчинка.

"У селищі Залізне поблизу Торецька загинула 15-річна дівчинка, Дарія - учениця 9 класу загальноосвітньої школи номер 7. Дитина перебувала на подвір'ї своєї бабусі, у той час, коли туди прилетів великокаліберний снаряд, випущений з рашистських позицій", – написав на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово-цивільної адіміністрації Павло Жебрівський.

Перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін уточнив, що "дитина була вбита уламком ворожого снаряду". На місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що в Донецькій області місцевий житель підірвався на вибуховому пристрої, його було госпіталізовано з численними осколковими пораненнями.