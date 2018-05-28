CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 28 травня, в ході обстрілів бойовиками мирного селища Залізне загинула 15-річна дівчинка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Торецьком від уламку снаряду загинула 15-річна дівчинка
Дитина в цей час перебувала на подвір'ї своєї бабусі
Фото: google.com
"У селищі Залізне поблизу Торецька загинула 15-річна дівчинка, Дарія - учениця 9 класу загальноосвітньої школи номер 7. Дитина перебувала на подвір'ї своєї бабусі, у той час, коли туди прилетів великокаліберний снаряд, випущений з рашистських позицій", – написав на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово-цивільної адіміністрації Павло Жебрівський.
Перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін уточнив, що "дитина була вбита уламком ворожого снаряду". На місці працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, що в Донецькій області місцевий житель підірвався на вибуховому пристрої, його було госпіталізовано з численними осколковими пораненнями.
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28 05 2018 14:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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