Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Під Троїцьким внаслідок обстрілу загинув військовий ЗСУ

Ца цьому напрямку противник застосовував кулемети великого калібру та стрілецьку зброю
Внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад неподалік Троїцького загинув військовослужбовець Збройних Сил України.
Під Троїцьким внаслідок обстрілу загинув військовий ЗСУ Фото: Міноборони України

Про це повідомляє пресцентр штабу АТО.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Троїцького, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в штабі, на цьому напрямку противник застосовував кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

Нагадаємо, напередодні троє військових ЗСУ загинули.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 04 2017 06:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.