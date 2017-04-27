CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад неподалік Троїцького загинув військовослужбовець Збройних Сил України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Троїцьким внаслідок обстрілу загинув військовий ЗСУ
Ца цьому напрямку противник застосовував кулемети великого калібру та стрілецьку зброю
Фото: Міноборони України
Про це повідомляє пресцентр штабу АТО.
"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Троїцького, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в штабі, на цьому напрямку противник застосовував кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.
Нагадаємо, напередодні троє військових ЗСУ загинули.
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