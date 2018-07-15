Під Ужгородом згоріла церква і ромський дитячий садок, – ФОТО

Місцеві жителі підозрюють підпал, поліція стверджує, що слідів умисного підпалу не виявила

У селищі Велика Добронь поблизу Ужгорода згорів ромський дитячий садок. За інформацією рятувальників, унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомляють у поліції області, повідомлення про пожежу в селі Велика Добронь Ужгородського району до правоохоронців надійшло від рятувальників 15 липня. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.

"Поліція не виявила слідів, які б вказували на умисний підпал. Для з'ясування точної причини загоряння буде проведено відповідну експертизу, саме з цієї причини розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України", – заявили правоохоронці.

За інформацією видання Mukachevo.net, в селі загорілася церква в ромському поселенні, в якій розташовувався і дитячий садочок. Пожежа була таких маштабів, що перекинулася на сусідній будинок.

Місцеві роми розповіли, що не виключають навмисний підпал з урахуванням останніх подій, які стосувалися нацменшину в Україні.

За інформацією від рятувальників, унаслідок пожежі ніхто не постраждав.



Фото: mukachevo.net



Фото: mukachevo.net



Фото: mukachevo.net

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