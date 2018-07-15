Під Ужгородом згоріла церква і ромський дитячий садок, – ФОТО
Як повідомляють у поліції області, повідомлення про пожежу в селі Велика Добронь Ужгородського району до правоохоронців надійшло від рятувальників 15 липня. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.
"Поліція не виявила слідів, які б вказували на умисний підпал. Для з'ясування точної причини загоряння буде проведено відповідну експертизу, саме з цієї причини розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України", – заявили правоохоронці.
За інформацією видання Mukachevo.net, в селі загорілася церква в ромському поселенні, в якій розташовувався і дитячий садочок. Пожежа була таких маштабів, що перекинулася на сусідній будинок.
Місцеві роми розповіли, що не виключають навмисний підпал з урахуванням останніх подій, які стосувалися нацменшину в Україні.
За інформацією від рятувальників, унаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net
Нагадаємо, після нападу на ромів під Львовом поліція вирішила провести комплекс превентивних профілактичних заходів з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.
За словами глави Національної поліції України Сергія Князєва, в Україні у близько 3,1 тис. таборів живуть понад 100 тис. ромів.
10 липня, під головуванням заступника міністра внутрішніх справ Тетяни Ковальчук відбулося перше засідання постійної робочої групи з питань правоохоронної та міграційної діяльності з виконання Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії