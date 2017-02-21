Під Верховною Радою мітингувальники вимагають припинити торгівлю з ОРДЛО
"Під Радою зібралося вже декілька сотень людей, і вони все ще підтягуються з Маріїнського парку і найближчих районів. Так само постійно збільшується і кількість правоохоронців. Настрій мітингувальників можна описати як спокійне. Зараз зі сцени вони слухають виступи організаторів мітингу.
Головною вимогою людей є припинення торгівлі з окупованими територіями. Тут присутні і бійці АТО, і громадські активісти, і політичні, і навіть матері полонених. Всі вони чекають, поки почнеться голосування законопроекту, який стосується окупованих територій, який, зокрема, повинен вирішити питання з торгівлею", - повідомляє "112 Україна".
Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
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