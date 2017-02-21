Під Верховною Радою мітингувальники вимагають припинити торгівлю з ОРДЛО

Під будівлею парламенту проходить протестна акція, її учасники вимагають від влади офіційно заборонити торговельні відносини з окупованими районами Донецької і Луганської областей.

"Під Радою зібралося вже декілька сотень людей, і вони все ще підтягуються з Маріїнського парку і найближчих районів. Так само постійно збільшується і кількість правоохоронців. Настрій мітингувальників можна описати як спокійне. Зараз зі сцени вони слухають виступи організаторів мітингу.

Головною вимогою людей є припинення торгівлі з окупованими територіями. Тут присутні і бійці АТО, і громадські активісти, і політичні, і навіть матері полонених. Всі вони чекають, поки почнеться голосування законопроекту, який стосується окупованих територій, який, зокрема, повинен вирішити питання з торгівлею", - повідомляє "112 Україна".

Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.