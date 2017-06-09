Під Радою триває акція за легалізацію нерозмитнених авто
"У столичному урядовому кварталі багато машин потерпають у заторах, власники авто з іноземними номерами біля ВР проводять акцію, гасло якої "За доступне розмитнення кожному українцю". Почали водії збиратися ще з ночі, кажуть, що заходи відбуватимуться на вул. Інститутській, Грушевського та Лютеранській", - повідомляє кореспондент "112 Україна".
На сторінці акції в Facebook організатори зазначають, що до їх основних вимог належать:
- Доступне розмитнення кожному українцю;
- Відміна фальшивих обмежень Евро 5;
- Відміна обмежень на перепродаж ввезених авто;
- Едине вікно та спрощення механізму розмитнення;
- Дієвий механізм розмитнення вже ввезених авто;
- Зупинити переслідування євро-авто до приняття доступного розмитнення.
Фото: 112.ua
Також журналіст "112 Україна" зазначила, що сьогодні очікується, що участь в акції приймуть 3700 авто.
"Ми поспілкувалися із водіями, - вони очікують сьогодні на акцію прибуде 3700 авто. Напередодні ми поспілкувалися із Нацполіцією – до 8 вересня вони посилять заходи безпеки. 1800 представників Нацполіції та Нацгвардії будуть охороняти людей. Зараз тут чергує три патрулі", - додала кореспондент.
Журналіст зазначила, що вулиця Грушевського перекрита від Європейської площі і до ВР. Тут пропускають поодинокі машини. Також обабіч по вулиці Грушевського люди припаркували машини із іноземною реєстрацією.
Нагадаємо, комітет ВР прийняв рішення щодо законопроекту, яким хоче зобов'язати власників автівок з єврономерами сплачувати за розмитнення 2 євро на день.
Раніше, Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.
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