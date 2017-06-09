Під Радою триває акція за легалізацію нерозмитнених авто

Під Верховною Радою відбувається акція за легалізацію нерозмитнених авто.

"У столичному урядовому кварталі багато машин потерпають у заторах, власники авто з іноземними номерами біля ВР проводять акцію, гасло якої "За доступне розмитнення кожному українцю". Почали водії збиратися ще з ночі, кажуть, що заходи відбуватимуться на вул. Інститутській, Грушевського та Лютеранській", - повідомляє кореспондент "112 Україна".

На сторінці акції в Facebook організатори зазначають, що до їх основних вимог належать:

Доступне розмитнення кожному українцю;

Відміна фальшивих обмежень Евро 5;

Відміна обмежень на перепродаж ввезених авто;

Едине вікно та спрощення механізму розмитнення;

Дієвий механізм розмитнення вже ввезених авто;

Зупинити переслідування євро-авто до приняття доступного розмитнення.

Фото: 112.ua

Також журналіст "112 Україна" зазначила, що сьогодні очікується, що участь в акції приймуть 3700 авто.

"Ми поспілкувалися із водіями, - вони очікують сьогодні на акцію прибуде 3700 авто. Напередодні ми поспілкувалися із Нацполіцією – до 8 вересня вони посилять заходи безпеки. 1800 представників Нацполіції та Нацгвардії будуть охороняти людей. Зараз тут чергує три патрулі", - додала кореспондент.

Журналіст зазначила, що вулиця Грушевського перекрита від Європейської площі і до ВР. Тут пропускають поодинокі машини. Також обабіч по вулиці Грушевського люди припаркували машини із іноземною реєстрацією.

Нагадаємо, комітет ВР прийняв рішення щодо законопроекту, яким хоче зобов'язати власників автівок з єврономерами сплачувати за розмитнення 2 євро на день.

Раніше, Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.