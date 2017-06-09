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Під Радою триває акція за легалізацію нерозмитнених авто

Основні вимоги учасників акції - доступне розмитнення та легалізація авто європейської реєстрації
Під Верховною Радою відбувається акція за легалізацію нерозмитнених авто.
Під Радою триває акція за легалізацію нерозмитнених авто Фото: ngu.gov.ua

"У столичному урядовому кварталі багато машин потерпають у заторах, власники авто з іноземними номерами біля ВР проводять акцію, гасло якої "За доступне розмитнення кожному українцю". Почали водії збиратися ще з ночі, кажуть, що заходи відбуватимуться на вул. Інститутській, Грушевського та Лютеранській", - повідомляє кореспондент "112 Україна".

На сторінці акції в Facebook організатори зазначають, що до їх основних вимог належать:

  • Доступне розмитнення кожному українцю;
  • Відміна фальшивих обмежень Евро 5;
  • Відміна обмежень на перепродаж ввезених авто;
  • Едине вікно та спрощення механізму розмитнення;
  • Дієвий механізм розмитнення вже ввезених авто;
  • Зупинити переслідування євро-авто до приняття доступного розмитнення.

Фото: 112.ua

Також журналіст "112 Україна" зазначила, що сьогодні очікується, що участь в акції приймуть 3700 авто.

"Ми поспілкувалися із водіями, - вони очікують сьогодні на акцію прибуде 3700 авто. Напередодні ми поспілкувалися із Нацполіцією – до 8 вересня вони посилять заходи безпеки. 1800 представників Нацполіції та Нацгвардії будуть охороняти людей. Зараз тут чергує три патрулі", - додала кореспондент.

Журналіст зазначила, що вулиця Грушевського перекрита від Європейської площі і до ВР. Тут пропускають поодинокі машини. Також обабіч по вулиці Грушевського люди припаркували машини із іноземною реєстрацією.

Нагадаємо, комітет ВР прийняв рішення щодо законопроекту, яким хоче зобов'язати власників автівок з єврономерами сплачувати за розмитнення 2 євро на день.

Раніше, Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.
 
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06 09 2017 08:58
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