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Під Радою протестувальники штурмують парламент, - ОНОВЛЕНО

Учасники мітингу прорвали кордон поліції, сталися сутички
Під Верховною Радою афганці та шахтарі штурмують парламент.
Під Радою протестувальники штурмують парламент, - ОНОВЛЕНО Фото: pravda.com.ua

Учасники мітингу намагаються по одному вихоплювати поліцейських і виштовхують їх зі своїх лав. Хтось застосував сльозогінний газ. Наразі невідомо, чи це правоохоронці, чи хтось з мітингувальників, повідомляє "Українська правда".

Учасники акції кричать "Ганьба" і кидають у силовиків пляшками.

З боку Маріїнського палацу прибуло підкріплення Нацгвардії. Силовики намагаються відтіснити мітингувальників від будівлі Ради. Через це виникають сутички.

До мітингувальників вийшла віце-спікер парламенту Ірина Геращенко з кількома політиками. Учасники акції кричать: "Чого послали жінку?"

Геращенко закликала людей до порядку, попросила організувати ініціативну групу, яка піде на перемовини до спікера ВР Андрія Парубія.

Афганці розібрали тимчасову огорожу, якою обмежують підхід до Ради. 


Фото: pravda.com.ua

Фото: pravda.com.ua
 

Зранку, 19 червня, ветерани Афганістану перекрили у Києві вулицю Грушевського, висуваючи до влади соціальні вимоги.

Тим часом у парламенті прийняли за основу законопроект 8251 "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

О 12:00 спікер ВР Андрій Парубій оголосив перерву в залі на 30 хвилин, після чого у Раді обіцяли розглядати законопроекти про культуру.

Оновлення: 

Натовп скандує "Парубій". До людей вийшов Борислав Береза. 


Фото: pravda.com.ua
 

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19 06 2018 12:17
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