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Під Верховною Радою зібралися мітингувальники: у хід пішли димові шашки, - ФОТО

З кожною хвилиною людей стає все більше
Під Верховною радою Україні молодики почали кидати на дорогу димові шашки.
Під Верховною Радою зібралися мітингувальники: у хід пішли димові шашки, - ФОТО Фото: OLEKSIY MATSUKA

Протестувальники почали кидати димові шашки прямо на проїжджу частину по вулиці Грушевського перед радою, інформує "Українська правда".

Станом на 9:30 годину рух вулицею було ускладнено, однак, о 10 годині проїзд по Грушевського відкритий.


Фото: OLEKSIY MATSUKA

Мітингувальники проводять свої акції. Серед вимог питання про скасування недоторканності  депутатів.


Фото: OLEKSIY MATSUKA


Фото: YEVHENIY KUZMENKO

Збираються на мітинг люди почали ще близько восьмої години ранку. Один із банерів мовить "Депутатів під закон".


Фото: ЦПК

Фото: pravda.com.ua

Відзначимо, що 13 липня Верховна Рада планує внести зміни до держбюджету на 2017 рік, розглянути нову редакцію закону про Конституційний Суд (№ 6427-д) і подання Генеральної прокуратури на зняття недоторканності, затримання й арешт депутата Михайла Добкіна.

Також депутати мають розглянути законопроект №6327 про реформування фінансування системи охорони здоров'я й проект постанови № 6591-д про затвердження бюджетної резолюції на 2018-2020 роки.

Серед іншого, на порядку денному обрання представника парламенту в комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності Національного антикорупційного бюро.

Також планується розглянути законопроект №6688, що зобов'язує інтернет-провайдерів за свій рахунок закуповувати й установлювати обладнання для блокування сайтів і в повторному другому читанні – законопроект №2126а про засади кібербезпеки.

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13 07 2017 10:37
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