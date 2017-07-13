Під Верховною Радою зібралися мітингувальники: у хід пішли димові шашки, - ФОТО

З кожною хвилиною людей стає все більше

Під Верховною радою Україні молодики почали кидати на дорогу димові шашки.

Протестувальники почали кидати димові шашки прямо на проїжджу частину по вулиці Грушевського перед радою, інформує "Українська правда".

Станом на 9:30 годину рух вулицею було ускладнено, однак, о 10 годині проїзд по Грушевського відкритий.



Фото: OLEKSIY MATSUKA

Мітингувальники проводять свої акції. Серед вимог питання про скасування недоторканності депутатів.



Фото: OLEKSIY MATSUKA



Фото: YEVHENIY KUZMENKO

Збираються на мітинг люди почали ще близько восьмої години ранку. Один із банерів мовить "Депутатів під закон".



Фото: ЦПК

Фото: pravda.com.ua

Відзначимо, що 13 липня Верховна Рада планує внести зміни до держбюджету на 2017 рік, розглянути нову редакцію закону про Конституційний Суд (№ 6427-д) і подання Генеральної прокуратури на зняття недоторканності, затримання й арешт депутата Михайла Добкіна.

Також депутати мають розглянути законопроект №6327 про реформування фінансування системи охорони здоров'я й проект постанови № 6591-д про затвердження бюджетної резолюції на 2018-2020 роки.

Серед іншого, на порядку денному обрання представника парламенту в комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності Національного антикорупційного бюро.

Також планується розглянути законопроект №6688, що зобов'язує інтернет-провайдерів за свій рахунок закуповувати й установлювати обладнання для блокування сайтів і в повторному другому читанні – законопроект №2126а про засади кібербезпеки.