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Під відділком поліції в Києві спалили прапор ЛГБТ

Спалення прапора саме біля відділку поліції є символічним
Представники націоналістичної організації "Карпатська січ" у неділю спалили під Шевченківським райвідділком поліції прапор ЛГБТ.
Під відділком поліції в Києві спалили прапор ЛГБТ Фото: getty images

"В кращих традиціях інквізиції спалювати, звісно, самих єретиків, але ми почали поки що з їх прапору", - повідомила організація в Facebook.

За їхніми словами, спалення прапора саме біля відділку поліції є символічним.

"Скільки б псів системи на нас не випустили - ми вистоїмо. Зовсім скоро таким полум'ям буде горіти не лише ЛГБТ-прапор", - заявили в організації.

Як повідомляється на сторінці "Карпатської січі", троє її представників були затримані в неділю зранку серед 57 осіб, які вступили в сутичку з правоохоронцями.

Пізніше представники організації були присутні біля Шевченківського райвідділку поліції, вимагаючи відпустити затриманих націоналістів.  

Поліція нарахувала 3,5 учасників Маршу рівності, який відбувся сьогодні у Києві.

Раніше як повідомляв iPress.ua, сталося дві сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичної організації С14.

Наразі Марш уже закінчився. 

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17 06 2018 16:50
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