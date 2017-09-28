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Під Запоріжжям затримали військового, який застрелив під час навчань цивільного

Кримінальну справу відкрито за статтею умисне вбивство
Військова прокуратура надала подробиці загибелі цивільної особи в ході військових навчань в Запорізькій області.
Під Запоріжжям затримали військового, який застрелив під час навчань цивільного Фото galka.if.ua

Так, відомство відкрило кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, - інформує Інтерфакс-Україна.

Військового, фігуранта справи, затримали.

Вказується, що тіло загиблого виявили біля покинутого будинку.

У ніч на 28 вересня в Пологівському районі військовий вбив місцевого жителя 1967 року народження. Про мотиви злочину не повідомляється.

Подробиці події в інтересах слідства не розголошуються.

Нагадаємо, у Запорізькій області під час проведення навчань за участю однієї з бригад оперативного командування "Схід" у результаті необережного поводження зі зброєю загинула людина, яка не є військовиком.

 
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28 09 2017 20:59
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