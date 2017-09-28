CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВійськова прокуратура надала подробиці загибелі цивільної особи в ході військових навчань в Запорізькій області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Запоріжжям затримали військового, який застрелив під час навчань цивільного
Кримінальну справу відкрито за статтею умисне вбивство
Фото galka.if.ua
Так, відомство відкрило кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, - інформує Інтерфакс-Україна.
Військового, фігуранта справи, затримали.
Вказується, що тіло загиблого виявили біля покинутого будинку.
У ніч на 28 вересня в Пологівському районі військовий вбив місцевого жителя 1967 року народження. Про мотиви злочину не повідомляється.
Подробиці події в інтересах слідства не розголошуються.
Нагадаємо, у Запорізькій області під час проведення навчань за участю однієї з бригад оперативного командування "Схід" у результаті необережного поводження зі зброєю загинула людина, яка не є військовиком.
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28 09 2017 20:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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