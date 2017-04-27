У київській квартирі стався вибух, двоє людей дістали опіки
До поліції звернулися сьогодні близько 17:00. Оперативники та вибухотехніки на місці з'ясували, що чоловік і жінка гріли у каструлі на кухонній плиті парафін, який загорівся. Коли вони намагалися загасити полум’я, стався вибух, -повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
У результаті подружжя дістало опіки, проте відмовилося від госпіталізації після того, як їм надали медичну допомогу.
Пошкоджено вікно та стіни квартири, а також легковий автомобіль, який стояв під вікнами у дворі будинку.
У прес-службі поліції зазначають, що цей факт належним чином зареєстрували. Правоохоронці здійснюють перевірку та встановлюють обставини події.
Нагадаємо, 22 квітня, на ринку "Північний" в Одесі сталася пожежа. Вогонь охопив торгові павільйони площею у майже 400 квадратних метрів.
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