У київській квартирі стався вибух, двоє людей дістали опіки

Пошкоджено стіни квартири та вікно, а також автівка, яка стояла неподалік від будинку

У столичній квартирі стався вибух, чоловік і жінка дістали опіки, проте від госпіталізації відмовилися.

До поліції звернулися сьогодні близько 17:00. Оперативники та вибухотехніки на місці з'ясували, що чоловік і жінка гріли у каструлі на кухонній плиті парафін, який загорівся. Коли вони намагалися загасити полум’я, стався вибух, -повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

У результаті подружжя дістало опіки, проте відмовилося від госпіталізації після того, як їм надали медичну допомогу.

Пошкоджено вікно та стіни квартири, а також легковий автомобіль, який стояв під вікнами у дворі будинку.

У прес-службі поліції зазначають, що цей факт належним чином зареєстрували. Правоохоронці здійснюють перевірку та встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 22 квітня, на ринку "Північний" в Одесі сталася пожежа. Вогонь охопив торгові павільйони площею у майже 400 квадратних метрів.