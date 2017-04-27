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У київській квартирі стався вибух, двоє людей дістали опіки

Пошкоджено стіни квартири та вікно, а також автівка, яка стояла неподалік від будинку
У столичній квартирі стався вибух, чоловік і жінка дістали опіки, проте від госпіталізації відмовилися.
У київській квартирі стався вибух, двоє людей дістали опіки Фото:112.ua

До поліції звернулися сьогодні близько 17:00. Оперативники та вибухотехніки на місці з'ясували, що чоловік і жінка гріли у каструлі на кухонній плиті парафін, який загорівся. Коли вони намагалися загасити полум’я, стався вибух, -повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

У результаті подружжя дістало опіки, проте відмовилося від госпіталізації після того, як їм надали медичну допомогу.

Пошкоджено вікно та стіни квартири, а також легковий автомобіль, який стояв під вікнами у дворі будинку.

У прес-службі поліції зазначають, що цей факт належним чином зареєстрували. Правоохоронці здійснюють перевірку та встановлюють обставини події.

Нагадаємо,  22 квітня, на ринку "Північний" в Одесі сталася пожежа. Вогонь охопив торгові павільйони площею у майже 400 квадратних метрів.

 
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27 04 2017 20:50
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