Підконтрольний РФ суд Криму лишив під вартою ще двох українських моряків
Пізніше Верховний суд Криму відхилив також апеляції на арешт матроса з буксира "Яни Капу" Сергія Чуліби і співробітника СБУ Андрія Драча, повідомляє "Крим.Реалії"
У той же час, представник Верховного суду Криму повідомила журналістам, що суд у середу планує розглянути останні апеляції адвокатів на арешт українських моряків, передає Інтерфакс.
"Надійшли ще п'ять апеляцій. Щодо Без'язичного, Гриценка, Небилиці, Семидоцького, Мельничука", - сказали в суді.
Відносно ще чотирьох моряків скарг на арешт немає, зазначив представник інстанції.
Мова йде про співробітника СБУ Василя Сороку, членів екіпажів кораблів Андрія Артеменка і Андрія Ейдера. Всі троє отримали поранення, були арештовані за рішенням суду в Керчі, повідомляє "Інтерфакс".
Минулого тижня, що не отримували апеляцій, терміни їх подачі давно минули, повідомили у цій інстанції.
Крім того, немає апеляції на арешт моряка Володимира Терещенка.
Верховний суд Криму раніше, 19-21 і 24 грудня, залишив під вартою 10 українських моряків: Володимира Варимеза, Андрія Оприска, Юрія Будзила, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Михайла Власюка, Віктора Безпальченка, Владислава Костишина та командира бронекатери "Бердянськ" Романа Мокряка, - виправивши технічну помилку нижчої інстанції. Термін утримання під вартою закінчується 24, а не 25 січня 2019 року.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
Додамо, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає ймовірним звільнення Росією полонених українських моряків ще до Різдва.
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