Підконтрольний РФ суд Криму лишив під вартою ще двох українських моряків

Суддя відмовив у задоволенні апеляційної скарги старшому матросу з катера "Нікополь" В'ячеславу Зінченку, а до цього мічману Андрія Шевченку, а також капітану третього рангу Володимиру Лісовому

Підконтрольний РФ Верховний суд Криму у вівторок відмовив у задоволенні апеляційних скарг п'яти українським морякам, захопленим біля Керченської протоки 25 листопада.

Пізніше Верховний суд Криму відхилив також апеляції на арешт матроса з буксира "Яни Капу" Сергія Чуліби і співробітника СБУ Андрія Драча, повідомляє "Крим.Реалії"

У той же час, представник Верховного суду Криму повідомила журналістам, що суд у середу планує розглянути останні апеляції адвокатів на арешт українських моряків, передає Інтерфакс.

"Надійшли ще п'ять апеляцій. Щодо Без'язичного, Гриценка, Небилиці, Семидоцького, Мельничука", - сказали в суді.

Відносно ще чотирьох моряків скарг на арешт немає, зазначив представник інстанції.

Мова йде про співробітника СБУ Василя Сороку, членів екіпажів кораблів Андрія Артеменка і Андрія Ейдера. Всі троє отримали поранення, були арештовані за рішенням суду в Керчі, повідомляє "Інтерфакс".

Минулого тижня, що не отримували апеляцій, терміни їх подачі давно минули, повідомили у цій інстанції.

Крім того, немає апеляції на арешт моряка Володимира Терещенка.

Верховний суд Криму раніше, 19-21 і 24 грудня, залишив під вартою 10 українських моряків: Володимира Варимеза, Андрія Оприска, Юрія Будзила, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Михайла Власюка, Віктора Безпальченка, Владислава Костишина та командира бронекатери "Бердянськ" Романа Мокряка, - виправивши технічну помилку нижчої інстанції. Термін утримання під вартою закінчується 24, а не 25 січня 2019 року.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Додамо, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає ймовірним звільнення Росією полонених українських моряків ще до Різдва.