"Суд" у Криму відмовив Балуху в достроковому звільненні
Клопотання подала його захисниця Ольга Дінзе, повідомляє "Громадське радіо".
У свою чергу помічник прокурора Денис Мишкін просив "суд" скасувати розгляд клопотання захисту, оскільки, Балуху винесли ще один, новий вирок у 5 років позбавлення волі.
За його словами, він не передбачає умовно-дострокове звільнення.
На думку адвоката, оскільки новий вирок ще не набув чинності, захист має право клопотати перед судом на УДЗ за першим вироком.
При цьому "суддя" Дмитро Михайлов відхилив подальший розгляд клопотання про умовно-дострокове звільнення.
Саме через це "суд" відкладав розгляд клопотання про УДЗ до винесення нового вироку, додала Дінзе.
Нагадаємо, що підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 гривень) по другій кримінальній справі про дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання.
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