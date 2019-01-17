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Ультрас спіймали і змусили вибачатись підлітків, які побили чоловіка в центрі Києва, - ВІДЕО

Хлопців змусили віджиматися і зняли це на відео
16 січня кілька активістів, серед яких були представники ультрас, розшукали підлітків, які побили чоловіка біля ТРЦ Gulliver.
Ультрас спіймали і змусили вибачатись підлітків, які побили чоловіка в центрі Києва, - ВІДЕО Фото: facebook.com/KyivOperativ

Відео опублікувало видання "Информатор".

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17 01 2019 21:43
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