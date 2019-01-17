Ультрас спіймали і змусили вибачатись підлітків, які побили чоловіка в центрі Києва, - ВІДЕО Хлопців змусили віджиматися і зняли це на відео

16 січня кілька активістів, серед яких були представники ультрас, розшукали підлітків, які побили чоловіка біля ТРЦ Gulliver.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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