ПОЛІТИКА НОВИНИ16 січня кілька активістів, серед яких були представники ультрас, розшукали підлітків, які побили чоловіка біля ТРЦ Gulliver.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ультрас спіймали і змусили вибачатись підлітків, які побили чоловіка в центрі Києва, - ВІДЕО
Хлопців змусили віджиматися і зняли це на відео
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Відео опублікувало видання "Информатор".
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17 01 2019 21:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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