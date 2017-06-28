Підлітки з Луганщини та Рівненщини покажуть п’єсу про копачів бурштину

Загалом під час фестивалю буде представлено 10 постановок, авторами яких стали 20 підлітків з Луганської та Рівненської областей

У Києві в межах фестивалю "Class Act: Схід-Захід" покажуть п’єсу про копачів бурштину.

Як повідомляє "Радіо Свобода", молоді театрали працювали в парах: одна людина з Донбасу, інша із заходу країни. Рівненську область в пару прифронтовому регіону обрали не випадково – тут нелегально видобувають бурштин, і організатори проекту кажуть, що атмосфера тут мало не військова.

Зокрема, 16-річна Оксана Тарасюк створила, надихаючись власною бабусею, образ баби Галі, яка все життя миє бурштин. Її постановка про життя добувачів бурштину автобіографічна. Разом з хлопцями з Луганської та рідної Рівненської областей в рамках проекту дівчина написала за 5 днів власну п'єсу.

Бабусю Галю в п'єсі дівчинки зіграє Олеся Жураковська.

"Баба Галя – годувальниця всієї родини. Роботи крім видобутку бурштину в Клесові немає. І ось ця бабуся виховує свою онучку, утримує свою маму, свою дочку. Всіх. Такий об'єднуючий образ жінки-матері, яка змушена виживати і виживає в будь-яких обставинах", – каже Жураковська.

Загалом під час фестивалю буде представлено 10 постановок, авторами яких стали 20 підлітків з Луганської та Рівненської областей. Їхні твори поставили професійні режисери та драматурги.

Фестиваль "Class Act: Схід-Захід" проходить другий рік поспіль. Це британський проект, він виник в одному з Шотландських театрів, який заснований на роботі драматургів, режисерів з підлітками з декількох шкіл. Діти пишуть п'єси, а потім на основі цих текстів ставиться спектакль. Таким чином дітей залучають до театру і допомагають проявити свої здібності.

У 2016 році протягом п'яти днів підлітки з Попасної, Миколаївки та Нововолинська працювали і написали 10 п'єс. В кінці червня у Києві відбувся показ вистави на основі створених творів.