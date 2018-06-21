Підліток, якого затримали під Кабміном зі зброєю, йшов "стріляти депутатів", – ЗМІ

Правоохоронці розслідують два кримінальні провадження за фактом затримання юнака в масці і з автоматом під Кабінетом міністрів.

Про це повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик.

"Розслідується два кримінальні провадження: за ч.1 ст. 263 і за ч. 2 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, – ред.), оскільки там була і вогнепальна, і холодна зброя", – цитує Блищик "Українська правда".

Речниця додала, що всю зброю вилучили і відправили на експертизу. Про те, чи повідомляли юнаку про підозру, Блищик повідомити не змогла.

"Станом на вчора підозри йому не оголошували. Наразі не можу нічого сказати", – підсумувала Блищик.

Як повідомляє джерело "Української правди" у правоохоронних органах, затриманий зі зброєю підліток, за його словами, йшов стріляти депутатів.

"Затриманому 15 років. Зброя належить вітчиму. Наразі дитину відпустили до батьків. Нібито нормальне дитя, вчиться, але він сказав, що взяв рушницю і йшов стріляти депутатів", – сказав співрозмовник видання.

За його словами, вилучена зброя є мисливського, на неї у вітчима хлопця є дозвіл.

"Це мисливська рушниця, зареєстрована, у батька є дозвіл. При собі хлопець мав холості патрони. Тобто це нарізна зброя, але виглядала точно як автомат Калашникова", – розповів співрозмовник.

Він зазначає, що правоохоронці ймовірно перевірятимуть, чи хлопець психічно здоровий.

"Будуть призначені усі необхідні експертизи. У тому числі, якщо будуть сумніви у його психічному здорові, то і психіатрична", – підсумувало джерело.

Нагадаємо, 19 червня поліція затримала молодого чоловіка в масці, бронежилеті та з автоматом Калашникова біля Кабміну. Він прямував до Верховної Ради.