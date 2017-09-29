Підозру екс-депутату Калюжному і його брату ГПУ направила поштою
"Підозри висувалися у письмовому вигляді, оскільки обоє не перебувають в Україні. Підозра була надіслана поштою за місцем останнього проживання", - повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
"Згідно із кодексом, з моменту, коли підозра направлена поштою, вважається, що особа набула статусу підозрюваного", - додав він.
Екс-депутат Віталій Калюжний перебуває у розшуку ще з 2015 року у справі про голосування за "диктаторські закони".
Для Євгена Калюжного – це перша підозра. Євген був помічником "регіонала" Євгена Гєллєра у 6 та 7 скликаннях ВР.
За інформацією співрозмовників, обоє братів можуть перебувати у Росії.
Як повідомляв iPress.ua, Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату від Партії регіонів і помічниуа нардепа у справі про "чорну бухгалтерію" ПР.
Як відомо, 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році тощо.
Аналіз документів дав підставу припустити, що депутати-регіонали Євген Геллер і Віталій Калюжний були основними кураторами життєдіяльності ПР. Їхні помічники отримували гроші на партійні витрати, та й самі вони частіше за інших фігурують в списках.
"Дзеркало тижня" раніше писало, що брат Віталія Калюжного Євген, який також займався "чорною бухгалтерією", виїхав за межі країни.
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