Підозру екс-депутату Калюжному і його брату ГПУ направила поштою

Віталій Калюжний перебуває у розшуку ще з 2015 року

Підозра, яка була напередодні вручена у справі про "чорну бухгалтерію ПР" екс-депутату Віталію Калюжному та його брату Євгену, була направлена поштою.

"Підозри висувалися у письмовому вигляді, оскільки обоє не перебувають в Україні. Підозра була надіслана поштою за місцем останнього проживання", - повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Згідно із кодексом, з моменту, коли підозра направлена поштою, вважається, що особа набула статусу підозрюваного", - додав він.

Екс-депутат Віталій Калюжний перебуває у розшуку ще з 2015 року у справі про голосування за "диктаторські закони".

Для Євгена Калюжного – це перша підозра. Євген був помічником "регіонала" Євгена Гєллєра у 6 та 7 скликаннях ВР.

За інформацією співрозмовників, обоє братів можуть перебувати у Росії.

Як повідомляв iPress.ua, Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату від Партії регіонів і помічниуа нардепа у справі про "чорну бухгалтерію" ПР.