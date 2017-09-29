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Підозру екс-депутату Калюжному і його брату ГПУ направила поштою

Віталій Калюжний перебуває у розшуку ще з 2015 року
Підозра, яка була напередодні вручена у справі про "чорну бухгалтерію ПР" екс-депутату Віталію Калюжному та його брату Євгену, була направлена поштою.
Підозру екс-депутату Калюжному і його брату ГПУ направила поштою Фото: vlada.io

"Підозри висувалися у письмовому вигляді, оскільки обоє не перебувають в Україні. Підозра була надіслана поштою за місцем останнього проживання", - повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Згідно із кодексом, з моменту, коли підозра направлена поштою, вважається, що особа набула статусу підозрюваного", - додав він.

Екс-депутат Віталій Калюжний перебуває у розшуку ще з 2015 року у справі про голосування за "диктаторські закони".

Для Євгена Калюжного – це перша підозра. Євген був помічником "регіонала" Євгена Гєллєра у 6 та 7 скликаннях ВР.

За інформацією співрозмовників, обоє братів можуть перебувати у Росії.

Як повідомляв iPress.uaГенпрокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату від Партії регіонів і помічниуа нардепа у справі про "чорну бухгалтерію" ПР.

Як відомо, 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році тощо.

Аналіз документів дав підставу припустити, що депутати-регіонали Євген Геллер і Віталій Калюжний були основними кураторами життєдіяльності ПР. Їхні помічники отримували гроші на партійні витрати, та й самі вони частіше за інших фігурують в списках.

"Дзеркало тижня" раніше писало, що брат Віталія Калюжного Євген, який також займався "чорною бухгалтерією", виїхав за межі країни.

 

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29 09 2017 15:23
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