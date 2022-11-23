Ексміністру освіти Табачнику прокуратура оголосила підозру в держзраді

Колишньому міністру освіти Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді: за даними слідства, він допомагав колаборантам на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Про це йдеться у підозрі на сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, Табачник координував діяльність російських колаборантів тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей Володимира Сальдо та Євгена Балицького з заступником міністра охорони здоров'я росії Андрієм Плутницьким. Табачник, за словами прокурорів, діяв як представник вищих органів влади рф і допомагав окупантам у сфері охорони здоров'я на захоплених територіях.

Так, 1 травня 2022 року Табачник сконтактував Сальдо, Балицького та Плутницького. А 18 червня він листувався із Сальдо для організації зустрічі з "міністром надзвичайних ситуацій" в окупованому Криму з метою розвʼязання питання про створення "служби з надзвичайних ситуацій", підписання "договору" про співпрацю з "Управлінням внутрішніх справ у Херсонській області» та створення служби "112".

Наприкінці липня Табачник дізнався у Сальдо й Балицького про кількість об’єктів інфраструктури, закладів освіти, медичних установ і виборчих дільниць. Крім того, у прокуратурі з'ясували, що Табачник доповідав працівнику ФСБ росії про некомпетентність Балицького у створенні мережі аптек на окупованій території.

Тож ексміністру освіту повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). За це загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо: З 11 березня 2010-го до 23 лютого 2014 року Табачник обіймав посаду міністра освіти й науки, де зробив низку скандальних заяв. Зокрема він казав про обов'язковість знання російської літератури. Журналісти також з'ясували факти відмивання коштів у Міносвіти за часів Табачника.