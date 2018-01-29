Підозрювана у незаконному збагаченні глава Держаудитслужби зберегла посаду

Суд залишив на посаді обвинувачену у незаконному збагаченні главу Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову.

Відповідне рішення ухвалив Солом’янський суд Києва, передає 5 канал.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив у суді, що Гаврилова могла здійснювати тиск на слідство і таким чином слідство не могло б відслідкувати факти її незаконного збагачення.

Окрім того, у САП заявили, що Гаврилова має контакти з одним із народних депутатів, з яким вона узгоджувала певні призначення в аудиторській службі. Прізвище парламентаря сторона обвинувачення пообіцяла оголосити під час розгляду справи по суті.

Суддя не визнав ці аргументи суттєвими та зберіг Гаврилову на посаді.

Нагадаємо, 23 січня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили Гавриловій про підозру у незаконному збагаченні в розмірі близько 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних. Попередня правова кваліфікація — ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, чиновниця упродовж 2015-2017 років отримала у власність активи, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи. Зокрема, йдеться про придбані об’єкти нерухомого майна в Києві (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку — у сумі 112,8 тис. доларів США та 8,5 тис. євро, — відшукану та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці.

Детективи НАБУ також вважають, що Гаврилова внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015-й (понад 2,86 млн грн) та 2016 роки (понад 4,67 млн грн). Так, вона вказала недостовірну вартість квартири, що належить їй у Києві: 1,06 млн грн замість фактичних майже 2,74 млн грн. Також не відображені автівка та два паркомісця, власником яких є її колишній чоловік, із яким сімейні відносини фактично не припинено і, відповідно до п.2 ч.1 ст.46 Закону України "Про запобігання корупції", зазначене майно мало бути відображено в щорічній декларації.

Суд обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.