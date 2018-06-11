Підозрювана в розкраданні $20 млн Ощадбанку дочка депутата Березкіна втекла в Монако, - ЗМІ

Дочка депутата Верховної Ради Станіслава Березкіна ("Воля народу") Вікторія, яка підозрюється в розкраданні 20 млн доларів кредиту Ощадбанку, втекла в Монако.

"Ми встановили, що вона вилетіла в Монако", - повідомило джерело "Українських новин" в правоохоронних органах.

За його словами, Березкіна втекла в той же день, коли у справі були затримані шестеро підозрюваних, в тому числі і сина нардепа.

Правоохоронці мають намір оголосити Вікторію Березкіну в розшук.

Нагадаємо, що 24 жовтня НАБУ затримало 10 осіб, підозрюваних у заволодінні $ 20 млн державного "Ощадбанку", в тому числі сина Станіслава Березкіна Максима.

25 жовтня суд заарештував п'ятьох підозрюваних: заступник голови правління Ірину Земцову - із заставою 7 млн ​​гривень, співробітника Департаменту корпоративного бізнесу "Ощадбанку" - із заставою 1,5 млн гривень, керівника ПрАТ "Креатив" - із заставою 2 млн гривень, співробітника ПАТ "Креатив груп" - із заставою 2 млн грн і співробітника ПАТ" Креатив груп "- із заставою 550 тис грн.

Максим Березкін і ще п'ятеро підозрюваних внесли встановлені судом застави і вийшли з СІЗО.