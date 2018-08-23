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Підозрювані в нападі на Гандзюк вважали її сепаратисткою, – адвокат

До того ж, за словами захисника одного із затриманих, той напав на Гандзюк, бо вважав її корупціонеркою
Нападники на Катерину Гандзюк вважали її винною в сепаратизмі і корупції.
Підозрювані в нападі на Гандзюк вважали її сепаратисткою, – адвокат Катерина Гандзюк. Фото: УНІАН

Про це заявив адвокат одного з підозрюваних Сергій Дубейко.

"Він (підозрюваний, – ред.) вважав, що вона є сепратистом і корупціонером. Ті особи, які боролись за Україну, у них така думка, що ті, хто думають інакше … не те щоб вороги… але... ну це не метод, звісно (обливати кислотою, – ред.)", – сказав адвокат.

Нагадаємо, Херсонський міський суд узяв під варту ще одного підозрюваного в нападі на радницю міськголови Херсона Катерину Гандзюк. Раніше, за інформацією Нацполіції, четверо підозрюваних зізналися у скоєнні злочину.

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23 08 2018 23:57
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