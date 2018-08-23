Підозрювані в нападі на Гандзюк вважали її сепаратисткою, – адвокат До того ж, за словами захисника одного із затриманих, той напав на Гандзюк, бо вважав її корупціонеркою

Нападники на Катерину Гандзюк вважали її винною в сепаратизмі і корупції.

Катерина Гандзюк. Фото: УНІАН

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