Підозрювані в розкраданні майже 150 млн на закупівлі пального для Міноборони втекли, - ЗМІ

Раніше НАБУ і САП провели затримання двох посадових осіб оборонного відомства

Посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Коммодіті", підозрювані в розкраданні майже 150 млн на закупівлі палива для Міноборони, втекли

Підозрюваним вдалося втекти до спецоперації НАБУ і САП по затриманню всіх причетних до незаконної розтрати грошових коштів. Він не виключив, що посадові особи "Трейд Коммодіті" були заздалегідь попереджені про підготовку затримання.

"Вони всі втекли, на жаль", - повідомляють "Українські новини", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

Нагадаємо, що посадовцям Міноборони оголосили підозру через махінації з закупівлею касок та бронежилетів.

Детективи НАБУ і САП у середу, 11 жовтня затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

За інформацією "Наших грошей", у злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті", яку пов'язують з депутатом від БПП Олександром Грановським.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує у справі щодо розтрати державних коштів у сумі понад 149 млн грн під час закупівлі палива для Міноборони.

"Мій коментар буде дуже простим: Я не маю жодного стосунку до цієї компанії, більше того, не розумію, чим вона займається. Якщо треба, я готовий допомогти слідству розібратися у справі, але я ніяк не пов'язаний з діяльністю цієї компанії. Тому це питання не за адресою", - сказав він "Українській правді".

"Я з таким самим успіхом можу коментувати діяльність NASA чи ветеринарної служби Білорусі. Про них я знаю стільки ж, як і про цю компанію", - додав Грановський.

Згодом, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про ще двох затриманих у справі про корупційну схему з розтрати державних коштів під час закупівлі палива для Міноборони.

