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Підозрюваного у хабарництві директора департаменту НБУ відпустили під заставу

НБУ проведе службове розслідування
Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти директора департаменту платіжних систем Національного банку Сергія Шацького, затриманого під час отримання хабара, під заставу в розмірі 800 тис. гривень.
Підозрюваного у хабарництві директора департаменту НБУ відпустили під заставу Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

"Шацького позавчора звільнили з-під варти під заставу в 800 тис. гривень відповідно до постанови Печерського районного суду Києва", - повідомили в прес-службі Нацбанку.

У цей момент Шацького відсторонили від виконання службових обов'язків. Його службові обов'язки виконуватиме заступник директора цього департаменту.

Повідомляють також, що НБУ проведе службове розслідування.

Нагадаємо, директора департаменту платіжних систем Національного банку України Сергія Шацького затримали 2 лютого за хабар.

Він вимагав 35 тисяч доларів за реєстрацію платіжної системи "Платисервіс", яка відбулася 24 січня цього року.

Згодом, Печерський райсуд Києва заарештував Шацького з можливістю вийти під заставу 800 тисяч гривень.

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08 02 2017 17:15
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