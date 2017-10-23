Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Підозрюваного у підпалі будинку Берези перевели в психіатрію

Підозрюваного не змогли допитати
Чоловіка, якого затримали за спробу підпалити будинок народного депутата від "Народного фронту" Юрія Берези, перевели до психіатричного відділення.
Підозрюваного у підпалі будинку Берези перевели в психіатрію Юрій Береза. Фото: rian.com.ua

Про це "Українській правді" повідомили 23 жовтня в прес-службі ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

"Його перевели в психіатричне відділення, і поки допитати його неможливо через діагноз," – пояснила прес-секретар управління Ганна Старчевська.

Старчевська вказала, що допит так і не був проведений.

Як інформував iPress.ua, 23 вересня поліція повідомила, що близько опівночі зловмисник підпалив одну з кімнат нежитлового будинку у с. Чумаки П’ятихатського району Дніпропетровської області, а трохи згодом – автомобіль "Nissan", припаркований на березі річки Саксагань. Згодом стало відомо, що мова йде про будинок, який на 100% належить дружині народного депутата Юрія Берези.

Згідно з повідомленням поліції, будинок охороняли двоє чоловіків, які помітили вогонь, швидко локалізували пожежу та викликали поліцію.

У поліції зазначили, що при затриманні чоловік "погрожував бойовою гранатою РГД-5 із запалом, яку під час слідчих дій вилучили поліцейські".

Пізніше стало відомо, що в чоловіка, якого затримали за спробу підпалити будинок, лікарі виявили внутрішньочерепну травму.

Деякі ЗМІ вказують, що чоловіка міг побити сам нардеп, однак той цю інформацію заперечує.

Поліція відкрила два кримінальні провадження: за фактом умисного знищення або пошкодження майна та нанесення тілесних ушкоджень.

Наразі з побиттям "палія" будинку Берези розбирається прокуратура.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 10 2017 20:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.