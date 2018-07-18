Підозрюваного у погромах табору ромів Мазура взяли під домашній арешт на 2 місяці
Рішення винесла суддя Наталя Чередниченко, повідомляє "Громадське" з Голосіївського суду столиці.
Під час засідання народний депутат Ігор Луценко заявляв про готовність взяли Мазура на поркуи, проте суд відмовив.
Нагадаємо, що 21 квітня на Лисій горі в Києві розгромили табір ромів. Після оприлюднення відеозапису цієї події, поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство).
На записах видно, як група молодих людей, деякі з яких у балаклавах, біжить за циганами, кидає в їхній бік камені і розпилює сльозогінний газ.
Голова МВС Арсен Аваков назвав напад "середньовічним варварством". З вимогою розслідувати ситуацію до української влади також зверталася Міжнародна правозахисна організація Amnesty International.
7 червня "Національні дружини" виселили табір ромів, який поселився на вулиці Палладіна. Знімаючи все на відео, вони розбили тимчасові споруди, перешкоджаючи працівникам парку і лісового господарства розчищати територію. Поліція порушила справу за статтею "хуліганство".
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