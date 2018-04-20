Підозрюваного у розкраданні 100 млн гривень екс-керівника Укргазбанку заарештовано із заставою 40 млн грн

Суд обрав для підозрюваного в привласненні 100 млн гривень одного з колишніх керівників Укргазбанку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і призначив заставу 40 млн гривень.

Йдеться про колишнього співвласника і топ-менеджера банку Олексія Омельяненка.

"Встановлено, що впродовж 2008-2010 років колишній заступник голови правління АБ "Укргазбанк" за попередньою змовою з діючим на той час керівником однієї з дирекцій АБ "Укргазбанк" організував схему з виведення державних коштів на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного фіктивного підприємства шляхом надання йому кредиту на суму 100 млн гривень і з метою подальшого заволодіння зазначеними коштами", - повідомляють на сайті Генпрокуратури.

13 квітня слідчі Департаменту повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Триває досудове розслідування.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Генеральна прокуратура підозрює одного з екс-керівників "Укргазбанку" у розтраті 100 млн грн державних коштів.