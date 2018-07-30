Підозрюваного у стрілянині під Житомиром члена злочинного угруповання взяли під варту на 2 місяці

Чоловіка затримали наступного дня після стрілянини, на той момент він проживав у розважальному комплексі в Житомирському районі

Одного з членів злочинного угруповання Нікополя Руслана Лісанова, підозрюваного у стрілянині біля селища Оліївка на Житомирщині 22 липня, взяли під варту на 60 діб.

Під час обшуків за місцем проживання Лісанова правоохоронці вилучили зброю, вибухівку та інші речові докази, повідомляє "Громадське".

Затриманому оголосили про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Правоохоронці клопотали взяти Лісанова під варту. Суд арештував його, однак встановив заставу в 140 тисяч гривень. Лісанов сплатив ці гроші та 27 липня його звільнили з-під варти. Однак поліцейські затримали його знову – за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство. Оскільки Лісанова обвинувачували за двома статтями, а судили лише за однією, — правоохоронці могли затримати його вдруге. Цього разу прокуратура клопотала про арешт без можливості внесення застави, наголошуючи на ризиках тиску на свідків. Суд задовольнив дане клопотання.

Водночас адвокат підозрюваного Сергій Карпишин зазначав, що його підзахисний не винен, затримували його з порушенням вимог КПК, а потерпілі сказали, що свідчили вони проти Лісанова під тиском.

Досудове слідство триває.

Судове засідання, щодо лідера злочинного угруповання Яна Яцишина, якого затримали 28 липня, відбудеться 30 липня.

Поліція затримала лідера та члена однієї з найбільших злочинних організацій в Україні. Один з них фігурує в кількох кримінальних провадженнях та є свідком у справі подвійного вбивства в Нікополі.

Руслан Лісанов за даними слідства є членом одного з найбільших злочинних угруповань країни, котре займалось незаконним обігом наркотиків у Дніпропетровській області

22 липня біля селища Оліївка невідомі на дорозі обстріляли автомобіль. Тоді вогнепальне поранення дістала пасажирка автомобіля, 46-річна киянка. Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо замаху на вбивство.

Наступного дня затримали одного з підозрюваних у стрілянині — 32-річного мешканця Нікополя. За інформацією джерел Громадського у правоохоронних органах, затриманий — це Руслан Лісанов, котрий підозрюється у виконанні ролі кілера у злочинному угрупованні. На момент затримання він жив у розважальному комплексі в Житомирському районі.

28 липня поліцейські затримали другого підозрюваного — 44-річного організатора вказаного злочинного угруповання. За даними джерел Громадського у правоохоронних органах, це Ян Яцишин, який фігурує у ще кількох кримінальних справах, а також є свідком у справі подвійного вбивства у Нікополі. Яцишин був у розшуку, тож його не могли допитати як свідка.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності Лісанова та Яцишина до серії злочинів в Україні з використанням вибухівки та вогнепальної зброї.

Яцишину інкримінують 263 статтю Кримінального кодексу — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За цією ж статтею слухається справа у Жовтневому суді Дніпра, де Яцишин є обвинуваченим.

Також, щодо Яцишина були відкриті кримінальні провадження за статтями 307 та 309 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання, придбання наркотичних засобів з метою та без мети збуту.

10 лютого 2016 року в автомобілі Geely Emgrand вбили двох чоловіків — Різвана Тапаєва та Іллю Боднара. Поліція затримала трьох осіб, підозрюваних у скоєнні злочину — Дениса Подоляка, Романа Жмурко та Сергія Вороновського. Ян Яцишин проходить свідком у цій справі, адже був знайомий з обвинуваченими у вбивстві.