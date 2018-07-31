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Підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини в Києві заарештували без права на заставу

Чоловіка триматимуть під вартою 60 діб
За клопотанням прокуратури міста Києва Шевченківський районний суд столиці обрав запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві 16-річної дівчини.
Підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини в Києві заарештували без права на заставу Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Заслухавши доводи прокурора, суд у повному обсязі задовольнив клопотання про обрання зловмиснику безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, повідомляють у прес-службі прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, 16-річна дівчина зникла увечері 27 липня на території Оболонського району столиці. За кілька годин її тіло з ознаками насильницької смерті виявили у лісопарковій зоні. За підозрою у вчиненні цього злочину затримали раніше судимого 54-річного місцевого мешканця. За фактом умисного вбивства чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває. Проводяться усі необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення злочину. Хід розслідування взяло на контроль керівництво столичної прокуратури.

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31 07 2018 22:22
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