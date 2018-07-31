Підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини в Києві заарештували без права на заставу
Заслухавши доводи прокурора, суд у повному обсязі задовольнив клопотання про обрання зловмиснику безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, повідомляють у прес-службі прокуратури міста Києва.
Нагадаємо, 16-річна дівчина зникла увечері 27 липня на території Оболонського району столиці. За кілька годин її тіло з ознаками насильницької смерті виявили у лісопарковій зоні. За підозрою у вчиненні цього злочину затримали раніше судимого 54-річного місцевого мешканця. За фактом умисного вбивства чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває. Проводяться усі необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення злочину. Хід розслідування взяло на контроль керівництво столичної прокуратури.
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