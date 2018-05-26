Підозрюваного у вбивстві депутата в Черкасах арештували

Із зали суду Гончара відправили до СІЗО на два місяці

Підозрюваному у вбивстві депутата черкаської облради та екс-заступника мера Черкас Сергія Гури Миколі Гончару обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвалу взяти Гончара під варту на два місяці затвердив Соснівський районний суд сьогодні, 26 травня. Із зали суду під посиленим конвоєм підозрюваного відправили до СІЗО, інформує видання "Кропива".

Прокурор та слідчі інкримінували дії підозрюваного за статтями 147 ККУ (взяття в заручники людей) та 115 ККУ (вбивство).

За фабулою кримінального провадження, озвученою в залі суду, 24 травня підозрюваний близько 17:40 на власному автомобілі прибув до будівлі по вул. Хрещатик 221. Зайшовши до офісного приміщення, нападник, озброєний пістолетом ТТ та гранатою, наказав співробітникам офісу покинути приміщення та залишився розмовляти з Сергієм Гурою. Коли до кабінету зайшов водій-охоронець депутата Володимир Крітевич, нападник наказав останньому сісти і не виходити.

Під час розмови нападник завдав три рази вистрілив у депутата, той загинув на місці. Водій-охоронець встиг вибігти з кабінету, а потім з пневматичної зброї поранив нападника в шию. Нападник втратив свідомість, його затримали працівники поліції.

Прокурор та слідчий вимагали для підозрюваного обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. В суді сторона обвинувачення надала довідку лікаря про можливість підозрюванного перебування під вартою в СІЗО.

Натомість адвокат, призначений державою, заперечив проти обрання запобіжного заходу виключно у вигляді тримання під вартою. Наголосив на необхідності продовження лікування після поранення в шию. Також, як повідомляє видання, адвокат заявив про ознаки фальсифікацій у справі та продемонстрував протокол затримання підозрюваного, який складено 24 травня о 13:10 за кілька годин до трагічних подій.

Заслухавши сторони процесу суддя Троян Т. Є. повністю задовольнила клопотання прокурора та слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 24 травня депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру розстріляли в його офісі.